»Leopard«: Ausbildung von Ukrainern vor Abschluss

Bergen. Die für ein Einsatztraining auf dem Kampfpanzer »Leopard 2« nach Deutschland gekommenen ukrainischen Soldaten stehen vor dem Ende ihrer Ausbildung. Nach einem mehrwöchigen Lehrgang feuerten die Soldaten am Montag auf dem niedersächsischen Truppenübungsplatz Bergen im »scharfen Schuss«. Die ukrainischen Soldaten seien durch die Ausbildung befähigt worden, mit dem modernen Waffensystem den »Feuerkampf« zu führen, sagte Brigadegeneral Björn Schulz, Kommandeur der Panzertruppenschule in Munster, auf dem Militärgelände in Niedersachsen. Deutschland wird der Ukraine 18 Kampfpanzer vom Typ »Leopard 2 A 6« liefern, Portugal weitere drei Exemplare. (dpa/jW)