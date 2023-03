UNO beklagt Gewalt nach Erdbeben in Syrien

Damaskus. Die Vereinten Nationen haben die andauernde Gewalt nach den verheerenden Erdbeben in Syrien kritisiert und die Einstellung aller Kampfhandlungen gefordert. »Dennoch untersuchen wir jetzt neue Angriffe, sogar in den von den Erdbeben verwüsteten Gebieten«, sagte UN-Experte Paulo Pinheiro am Montag in Genf. Er kritisierte dabei auch israelische Luftangriffe auf Syrien. Geprüft würden zudem weiterhin willkürliche Inhaftierungen, Folter und Entführungen durch die Regierung sowie durch Milizen. Die Experten gingen darüber hinaus Berichten nach, denen zufolge die Dschihadistenmiliz Haiat Tahrir Al-Scham (HTS) Menschen von Erschießungskommandos hinrichten lässt. (dpa/jW)