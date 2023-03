Saudi-Arabiens Ölkonzern Aramco meldet Rekordgewinn

Riad. Der saudi-arabische Ölkonzern Aramco hat für das vergangene Jahr einen Rekordgewinn von 161,1 Milliarden US-Dollar (151,4 Milliarden Euro) gemeldet. Der exponentielle Gewinnzuwachs – 46 Prozent mehr als im Vorjahr – sei »im wesentlichen auf den hohen Ölpreis« sowie die verkauften Mengen zurückzuführen, teilte der Konzern, der hauptsächlich in Staatsbesitz ist, am Sonntag mit. Aramco war erst 2019 an die Börse gegangen. Er ist nach Apple das zweitwertvollste Unternehmen der Welt. 2022 meldeten auch fünf weitere Ölgiganten Rekordgewinne: Shell, Chevron, Exxon Mobil, BP und Total Energies. (AFP/jW)