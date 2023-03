Nordkorea wirft USA Eskalation vor

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea hat den USA vorgeworfen, die Spannungen in der Region durch gemeinsame Militärmanöver mit Südkorea mit Absicht anzuheizen. »Trotz unserer wiederholten Warnungen verschärfen die USA die Situation absichtlich weiter«, teilte das Außenministerium in einer am Dienstag von der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA verbreiteten Erklärung mit. Das Ministerium bedaure »das unverantwortliche und besorgniserregende Muskelspiel der USA und Südkoreas«, hieß es in der Erklärung vom Montag. (dpa/jW)