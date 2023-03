Keine Spur nach Millionenraub an A20

Gützkow. Nach dem Millionenraub durch Überfall auf einen Geldtransporter an der A-20-Auffahrt bei Gützkow (Vorpommern-Greifswald) gab es am Freitag noch »keinen entscheidenden Hinweis«, wie die Polizei in Neubrandenburg mitteilte. Mehreren Millionen Euro für eine Bundesbank-Filiale waren an einer »inszenierten Baustelle« mit massiven Betonteilen erbeutet worden. Verletzte gab es nicht. (dpa/jW)