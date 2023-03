München: Apple baut Chip-Standort aus

München. Der US-Techriese Apple baut seinen Chip-Standort in der Bundesrepublik aus. Wie der Konzern am Donnerstag mitteilte, werde in den kommenden Jahren in das Chip-Entwicklungszentrum in München eine Milliarde Euro investiert. Die Summe komme zu den bereits 2021 angekündigten Ausgaben in Höhe von ebenfalls einer Milliarde Euro hinzu. Die Investitionen sollen insbesondere in neue Laborflächen fließen. Apple entwickelt die Halbleiter für seine Mac-Rechner in Eigenregie, nachdem sich der Konzern von seinem langjährigen Lieferanten Intel getrennt hatte. (Reuters/jW)