RWE übernimmt britische Solarfirma

Düsseldorf. Der Energiekonzern RWE baut sein Geschäft mit Ökostrom in Großbritannien aus. Wie RWE am Donnerstag mitteilte, übernimmt der Energiekonzern die Firma JBM Solar mit rund 30 Beschäftigten. Im Bereich Solarenergie und Batteriespeicher sei JBM Solar einer der größten Projektentwickler Großbritanniens, hieß es. Eine Reihe Projekte mit einer Gesamtkapazität von rund 6,1 Gigawatt stehen nach Konzernangaben bereits kurz vor der Investitionsentscheidung. Ende 2024 könnten erste Solarenergie- und Batteriespeicherprojekte in Betrieb gehen. (Reuters/jW)