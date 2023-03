Weiter hohe Inflation in Euro-Zone

Luxemburg. Die Inflation hält sich in der Euro-Zone auf hohem Niveau. Wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg zu einer Schnellschätzung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise im Februar binnen Jahresfrist um 8,5 Prozent. Erstmals sorgten in der Hauptsache nicht die Energiepreise für den weiteren Anstieg, auch wenn sie sich weiterhin stark um 13,7 Prozent erhöhten. Im September waren sie mit 40,7 Prozent noch deutlicher Hauptfaktor der Teuerung. Stärker stiegen die Kosten für Nahrungsmittel, laut Eurostat im Februar um 15 Prozent. (Reuters/AFP/jW)