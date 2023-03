Argentinien: Pakt mit London aufgekündigt

Neu-Delhi. Argentinien hat einen »gemeinsamen Standpunkt« mit Großbritannien über die sogenannten Falklandinseln aufgekündigt. Das südamerikanische Land ziehe sich aus dem »Foradori-Duncan-Pakt« zurück, teilte der argentinische Außenminister Santiago Cafiero am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem britischen Kollegen James Cleverly beim Außenministertreffen der G20-Staaten in Neu-Delhi mit. Die Regierung Argentiniens wolle wieder über die Souveränität der dort als Islas Malvinas bezeichneten Eilande verhandeln und schlage deshalb ein Treffen mit britischen Vertretern im Sitz der Vereinten Nationen in New York vor. (dpa/jW)