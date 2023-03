Syrien: Erneut Tote nach Landminenexplosion

Damaskus. In Syrien sind nach Angaben von Aktivisten erneut mehrere Trüffelsammler bei der Explosion einer Landmine ums Leben gekommen. Mindestens acht Menschen starben und 35 weitere wurden verletzt, wie die oppositionsnahe »Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte« mit Sitz in Coventry am Donnerstag mitteilte. Seit Anfang des Jahres sind nach Angaben der Hilfsorganisation Handicap International 55 Menschen getötet worden. Sie schätzt, dass noch zwischen 100.000 und 300.000 Minen und Blindgänger im Land verstreut sind. Aufgrund der Erdbeben im Nordwesten Syriens seien womöglich viele Blindgänger bewegt worden und bereits geräumte Gebiete wieder kontaminiert. Die Gefahr für die Bevölkerung habe sich dadurch noch einmal erhöht. (dpa/jW)