Vor philippinischer Insel droht Ölpest

Manila. Nach einem Tankerunglück droht eine Ölpest vor einem Küstenabschnitt der Philippinen. Aus dem Tanker »Princess Empress«, der am Dienstag mit 800.000 Liter Industrieöl an Bord vor der Insel Mindoro gesunken war, ist bereits Öl ins Meer ­geflossen, wie die ­philippinischen Behörden am Donnerstag mitteilten. Sie versuchen nun, das Wrack zu finden und den Ölteppich einzudämmen. Der Tanker hatte den Angaben zufolge einen ­Motorschaden und sank bei heftigem Seegang vor der ­Küste der Provinz Oriental Mindoro. (AFP/jW)