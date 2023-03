Vo Van Thuong neuer Präsident Vietnams

Hanoi. Die vietnamesische Nationalversammlung hat am Donnerstag Vo Van Thuong zum neuen Präsidenten des Landes für eine Amtszeit bis 2026 gewählt. In einer außerordentlichen Sitzung sprach sich die 15. Legislative des Landes mit mehr als 98 Prozent für den 52jährigen Vo Van Thuong aus, wie der Nachrichtensender Telesur am ­Donnerstag berichtete. Er tritt damit die Nachfolge des im Januar wegen ­Korruptionsvorwürfen zurückgetretenen Staatschefs Nguyen Xuan Phuc an. Er sei »entschlossen im Kampf gegen Korruption und andere negative Erscheinungen«, erklärte Vo Van Thuong nach seiner Wahl. Der chinesische Präsident Xi Jinping gratulierte zum Amtsantritt als Präsident der Sozialistischen Republik Vietnam. (AFP/jW)