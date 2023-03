Entwurf: Neue Öl- und Gasheizungen bis Dezember

Berlin. Reine Öl- und Gasheizungen sollen nur noch bis zum Jahreswechsel eingebaut werden dürfen. Bundeswirtschafts- und Bauministerium hätten die Arbeit am Gesetzentwurf »abgeschlossen«, teilte das Wirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Der Einsatz von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energieträger in neuen Heizungen soll zum 1. Januar Pflicht, Öl- und Gasheizungen sollen sukzessive durch Wärmepumpen ersetzt werden. Den Einbau von »mindestens 500.000 Pumpen pro Jahr« will das Ministerium von Robert Habeck mit Industrie und Gewerbe vereinbart haben. (Reuters/jW)