Nigeria: Oppositionskandidat verkündet seinen Wahlsieg

Abuja. Nach der Präsidentschaftswahl in Afrikas bevölkerungsreichstem Land Nigeria hat Oppositionskandidat Peter Obi seinen Sieg verkündet. »Wir haben die Wahl gewonnen, und wir werden es den Nigerianern beweisen«, sagte Obi am Donnerstag in der Hauptstadt Abuja. Laut offiziellem Ergebnis lag Obi mit 25 Prozent an dritter Stelle. Am Mittwoch hatte die Wahlbehörde den früheren Gouverneur der Metropole Lagos, Bola Tinubu von der Regierungspartei APC, mit 36 Prozent der Stimmen zum Sieger der Wahl vom Wochenende erklärt. Obi will vor Gericht ziehen, weil der Umgang mit den Abstimmungsergebnissen gegen die Richtlinien verstoßen habe. (dpa/jW)