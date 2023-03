Washington genehmigt Waffenlieferung an Taiwan

Washington. Die USA haben eine geplante Waffenlieferung an Taiwan im Umfang von 619 Millionen US-Dollar genehmigt. Es handelt sich um einige hundert Raketen unter anderem für »F-16«-Kampfjets sowie Start- und Steuerungssysteme und andere Ausrüstung, wie das Pentagon am Mittwoch (Ortszeit) in Washington mitteilte. Der Schritt der Vereinigten Staaten ­verstoße gegen den Ein-China-Grundsatz und die drei gemeinsamen Kommuniqués zwischen China und den USA, sagte Ma Xiaoguang, ein Sprecher des Büros für Taiwan-Angelegenheiten des Staatsrats, am Donnerstag gegenüber der Presse. (Xinhua/jW)