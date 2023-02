USA: Ausweitung des Tik-Tok-Verbots

Washington. Beschäftigte aller US-Bundesbehörden müssen die Kurzvideoapp Tik Tok binnen 30 Tagen von ihren Diensthandys löschen. Eine entsprechende Dienstanweisung erließ die Direktorin des Amts für Management und Haushalt, Shalanda Young. Im Außenausschuss des Repräsentantenhauses sollte am Dienstag über einen Gesetzentwurf abgestimmt werden, der ein Tik-Tok-Verbot auf sämtlichen Smartphones in den USA erlauben würde. »Es ist ein Spionageballon in ihrem Telefon«, sagte der Ausschussvorsitzende Mike McCaul. Die App gehört zum chinesischen Konzern Byte Dance. Dieser hat die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Auch auf Diensthandys der kanadischen Regierungsmitglieder ist Tik Tok neuerdings verboten. Dasselbe gilt für Beschäftigte der EU-Kommission. (Reuters/jW)