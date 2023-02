Brasilien: Regierung trifft indigene Vertreter

Atalaia do Norte. Knapp neun Monate nach der Ermordung des britischen Journalisten Dom Phillips und des Umweltexperten Bruno Pereira haben sich Vertreter der Indigenen und der brasilianischen Regierung im Amazonasgebiet getroffen. Ziel der Zusammenkunft im Javari-Tal sei es gewesen, Zusammenhalt bei der Verteidigung der Völker der Region zu zeigen, berichtete die brasilianische Nachrichtenagentur Agência Brasil am Montag (Ortszeit). Die Bereitschaft der neu angetretenen Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva, sich für Indigene einzusetzen, sei »eine Chance«, sagte die Indigenen-Ministerin, Sônia Guajajara. Pereiras Witwe Beatriz Matos hatte vor kurzem einen Posten in Guajajaras neu geschaffenem Ministerium angetreten. (dpa/jW)