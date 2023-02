Nigeria: Manipulation der Wahl beklagt

Abuja. Die beiden größten Oppositionsparteien Nigerias haben am Dienstag die Annullierung der Präsidentschaftswahl vom Wochenende gefordert. Die »gesamte Wahl« sei völlig kompromittiert, sagte der Vorsitzende der Labour-Partei (LP), Julius Abure, bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Vertretern der Demokratischen Volkspartei (PDP). Die Opposition habe »komplett das Vertrauen in den gesamten Prozess verloren«, erklärte der LP-Chef und forderte, dass »eine neue Wahl durchgeführt wird«. Ersten Teilergebnissen zufolge lag der Kandidat der regierenden Mitte-Partei APC, Bola Tinubu, am Dienstag vor Atiku Akubakar von der PDP und LP-Kandidat Peter Obi. (AFP/jW)