Lukaschenko zu Staatsbesuch in China

Beijing. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko ist zu einem dreitägigen Staatsbesuch in China eingetroffen. Er freue sich auf das Treffen mit seinem »alten Freund«, Chinas Staatschef Xi Jinping, sagte Lukaschenko am Dienstag der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua. Weiter lobte er Beijings Friedensinitiative in Form eines Zwölf-Punkte-Plans als »Zeugnis seiner friedlichen Außenpolitik sowie als neuen und eigenständigen Schritt, der weitreichende Auswirkungen auf die ganze Welt haben wird«. Heutzutage könne »kein einziges Problem in der Welt ohne China gelöst werden«, sagte Lukaschenko weiter. (AFP/jW)