Somaliland: Armee zieht sich zurück

Laascaanood. Nach wochenlangen Kämpfen in der von Somalia abtrünnigen Region Somaliland hat sich die somaliländische Armee aus der Stadt Laascaanood zurückgezogen. Das gaben mehrere Gemeindesprecher von Laascaanood sowie Somalilands Regierung am Sonntag bekannt. Allein am Sonnabend starben bei schwerem Beschuss durch Somalilands Truppen nach örtlichen Angaben mindestens 38 Menschen, darunter Kämpfer beider Seiten sowie Zivilisten. (dpa/jW)