Kamerun: Anschlag mit Sprengstoff

Jaunde. Im zentralafrikanischen Kamerun sind bei einem Anschlag während eines Berglaufs mindestens 19 Menschen verletzt worden. Drei Sprengsätze explodierten am Sonnabend morgen an der Strecke des »Mount Cameroon Race of Hope« in der südwestlichen Stadt Buea wenige Minuten nach dem Start. Nach Angaben des örtlichen Krankenhauses wurden 19 Verletzte behandelt. Der Gouverneur der Region South-West sprach von 17 verletzten Zuschauern. Englischsprachige Unabhängigkeitsbefürworter erklärten, den Anschlag verübt zu haben. Ziel sei Kameruns Militär gewesen. (dpa/jW)