Präsidentenwahl in Nigeria verzögert sich

Abudscha. In Afrikas bevölkerungsreichstem Land, Nigeria, wurde am Wochenende trotz Schwierigkeiten ein neuer Präsident gewählt. Die Abstimmungen zogen sich in Teilen des Landes bis weit in den Sonntag hin, nachdem Wahllokale am eigentlichen Wahltag, dem Sonnabend, wegen der Sicherheitslage sowie logistischer Probleme nur verspätet oder gar nicht öffnen konnten. Mit ersten Ergebnissen wurde am Sonntag abend (nach jW-Redaktionsschluss) gerechnet, ein Sieger wird frühestens in einigen Tagen feststehen. Mehr als 87 Millionen der rund 220 Millionen Einwohner waren für die Wahl angemeldet und hatten ihre Berechtigungskarten abgeholt. Neben dem Präsidenten des Staates in Afrika mit der größten Volkswirtschaft werden auch mehr als 400 Abgeordnete in zwei Parlamentskammern neu gewählt. (dpa/jW)