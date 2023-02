Sechs Tote nach Anschlägen in Pakistan

Islamabad. Bei zwei Anschlägen in der südwestpakistanischen Provinz Belutschistan sind mindestens sechs ­Menschen getötet worden. Zwei ­Polizisten seien in der Nacht zum Sonntag in ­Khuzdar ums Leben gekommen, als eine an ihrem Fahrzeug ­befestigte Bombe explodierte, zwei weitere seien verletzt worden und in kritischem Zustand, sagte ein Polizeisprecher am ­Sonntag. Wenige Stunden später kamen mindestens vier Menschen bei einer ­Explosion auf einem Markt in der ­Provinzhauptstadt Barkhan ums Leben. Ein ­Polizeisprecher sagte, ­mindestens zehn ­Menschen seien bei dem Anschlag verletzt worden. Wer für die Angriffe verantwortlich war, blieb bis jW-Redaktionsschluss ­unklar. (dpa/jW)