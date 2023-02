Exxon sorgt sich um Ölgeschaft in Kasachstan

Houston. Der US-Energieriese Exxon warnt vor potentiellen Risiken für seine Ölgeschäfte in Kasachstan. Wie das Unternehmen in einem Wertpapierbericht am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, könnte Exxon »einen Verlust an Cashflows von unbestimmter Dauer aus seinen Operationen in Kasachstan erleiden«. Die US-Firmen Exxon und Chevron sind Hauptanteilseigner der Ölindustrie Kasachstans und der dazugehörigen Exportpipeline. Ausfuhren werden hauptsächlich über eine Leitung des Kaspischen Pipeline-Konsortiums (CPC) durch Russland geleitet. Offenbar fürchten die Energiekonzerne, Russland könnte die Ausfuhrleitung blockieren. (Reuters/jW)