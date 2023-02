Aktivist klebt sich an Richtertisch fest

Berlin. Im Prozess vor dem Berliner Amtsgericht Tiergarten gegen einen Gründer der Aktionsgruppe »Letzte Generation« hat sich dieser am Donnerstag am Richtertisch festgeklebt. »Ich muss es tun, weil wir über Klimanotstand reden müssen«, rief der 23jährige. Der Richter verließ den Saal und alarmierte Justizbedienstete. Dem Mann wird Nötigung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr vorgeworfen. (dpa/jW)