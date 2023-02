USA: Exminister Mexikos verurteilt

New York. Eine Jury in New York hat Mexikos früheren Sicherheitsminister Genaro García Luna für schuldig befunden, Schmiergelder in Millionenhöhe vom ehemaligen Drogenboss »El Chapo« angenommen zu haben. Das entschied die Jury Gerichtsangaben zufolge am Dienstag (Orstzeit) nach rund vier Prozesswochen und drei Tagen Beratung. García Luna erwartet eine lange Haftstrafe. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, den Drogenschmuggel des Kartells geschützt zu haben. Luna bestreitet die Vorwürfe. (dpa/jW)