Bund: Finanzhilfen für Wohnungsfirmen

Berlin. Wohnungsunternehmen können Zahlungsengpässe, in die sie durch hohe Energiekosten geraten sind, dank einer Härtefallregelung überbrücken. Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) erklärte am Montag in Berlin, über die staatliche Förderbank KfW würden in diesen Fällen Kredite zur Liquiditätssicherung zu 80 Prozent vom Bund abgesichert. Dafür stünden bis Ende dieses Jahres 1,1 Milliarden Euro aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds zur Verfügung, so Geywitz. (Reuters/jW)