Proteste in Jerusalem gegen Justizreform

Jerusalem. In Jerusalem haben sich am Montag erneut Tausende Menschen zum Protest gegen die geplante »Justizreform« der ultrarechten Regierung versammelt. Die Demonstranten kamen gegen Mittag in der Nähe des Parlaments, der Knesset, zusammen, wie AFP-Journalisten beobachteten. Viele trugen israelische Flaggen und skandierten »Israel ist keine Diktatur« oder »Demokratie bedeutet Dialog«. Am Montag abend (nach jW-Redaktionsschluss) sollte die erste Lesung zu der umstrittenen Gesetzesänderung stattfinden. (AFP/jW)