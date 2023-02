Bundeswehr bei Manöver in Litauen

Vilnius. In Litauen hat die Bundeswehr mit Vorbereitungen für eine Übung zum »verstärkten Schutz« des NATO-Partners begonnen. Nach Angaben des litauischen Militärs sollen dazu in dieser Woche etwa 600 Soldaten der deutschen Brigade samt Ausrüstung für ein Manöver mit der Armee des baltischen EU- und NATO-Landes eintreffen. Ein Bundeswehr-Sprecher in Rukla bestätigte der Deutschen Presseagentur, dass die ersten Soldaten am Montag aus Deutschland nach Litauen aufgebrochen sind. Weitere Truppen sollen in den kommenden Tagen folgen. Nach Verlegung der Einsatzkräfte soll die gemeinsame Übung »Griffin Lightning« am 28. Februar beginnen. (dpa/jW)