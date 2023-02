Nordkorea feuert ballistische Raketen ab

Pjöngjang. Nordkorea hat am Montag mehrere ballistische Raketen von seiner Ostküste abgefeuert. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs handelte es sich um zwei Raketen, die japanische Küstenwache sprach von drei Geschossen, die laut dem staatlichen Rundfunksender NHK alle innerhalb weniger Minuten außerhalb der japanischen Wirtschaftszone niedergingen. Nordkorea hatte am Sonnabend bereits eine ballistische Rakete (ICBM) abgefeuert, nachdem die Regierung in Pjöngjang mit einer drastischen Reaktion auf die jährlichen gemeinsamen Militärmanöver der USA und Südkoreas gedroht hatte. (Reuters/jW)