Papua: Entführer fordern Verhandlungen

Jakarta. Rund eine Woche nach der Entführung eines neuseeländischen Piloten in der indonesischen Provinz Papua hat die West Papua National Liberation Army (TPNPB) Fotos von ihrer Geisel veröffentlicht. »Wir wollen nicht nur mit der indonesischen Regierung verhandeln. Jede Verhandlung muss von der internationalen Gemeinschaft vermittelt werden«, teilte TPNPB-Sprecher Sebby Sambom in einer Sprachnachricht der dpa mit. Das indonesische Militär nannte die Forderungen der TPNPB in einer Stellungnahme »absurd« und schloss Verhandlungen über eine Unabhängigkeit Papuas aus. (dpa/jW)