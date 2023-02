Resolution gegen israelische Siedlungen

New York. Der UN-Sicherheitsrat prüft einen Resolutionsentwurf gegen die Ausweitung israelischer Siedlungen in der palästinensischen Westbank. Darin wird Israel aufgefordert, »sofort und vollständig alle Siedlungsaktivitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten einzustellen«, wie Reuters am Donnerstag mitteilte. Der 15köpfige Rat werde wahrscheinlich am Montag über den Text abstimmen, erfuhr Reuters von mit der Angelegenheit vertrauten Diplomaten. (Reuters/jW)