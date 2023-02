Eine Empfehlung wert

jW

Viele große Medienunternehmen versuchen, ihre Verkäufe durch Aktionen à la »Kunden werben Kunden« zu steigern. Dafür gibt es dann Prämien wie »hochwertige Schreibsets«, »unverwüstliche Allzweckmesser« oder »praktische Küchenhilfen«: eine »ungeheure Warensammlung« (Karl Marx), die der Auflage besagter Zeitungen und Zeitschriften allerdings auch nicht viel nützt, wenn man sich die Entwicklung der Abonnentenzahlen und Abverkäufe ansieht.

Die junge Welt braucht keine bezahlten Drückerkolonnen. Unsere besten Werber sind unsere Leserinnen und Leser, denn sie kennen die Inhalte der Zeitung und werden ohne materielle Anreize aktiv: Bei Saalveranstaltungen oder auf Demos verteilen sie die jW; sie sprechen Freunde, Verwandte und Bekannte an und werben für »ihre« Tageszeitung. Bei ihr steht der tägliche Nutzwert im Vordergrund: Eine Berichterstattung, die man anderswo nicht findet; Themen, die in vielen Medien ignoriert werden. Etliche Menschen kennen die junge Welt noch nicht, sollten sie jedoch unbedingt kennenlernen. Das beste Instrument dazu ist ein kostenloses Probeabo für drei Wochen (zwei im europäischen Ausland). Mit dem konkreten Produkt in der Hand, und das täglich, lässt sich schließlich am besten prüfen, was unsere Berichterstattung, unsere Analysen und Kommentare leisten. Das Abo endet selbstverständlich automatisch.

Sollten Sie, liebe Leserin oder lieber Leser, Interessierten beim Ausfüllen von Abocoupon, Onlineformular oder Abo­flyer behilflich sein, achten Sie bitte darauf, dass eine Telefonnummer angegeben und die Einwilligung in ein Gespräch erteilt wird. Denn nur so können unsere Kolleginnen und Kollegen aus Aktionsbüro und Aboverwaltung die Qualität unserer Zustellung und Berichterstattung abfragen. Bei dieser Gelegenheit können die Probeleser eine Rückmeldung zu unseren Inhalten geben.

Empfehlen Sie, liebe Leserin, lieber Leser, die jW weiter. Am einfachsten geht dies mit der Bestellung eines Probeabos via jungewelt.de/probeabo, per Telefon unter 0 30/53 63 55 84, mit einer Mail an abo@jungewelt.de – oder einem Coupon aus der Zeitung.