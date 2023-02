Europäischer Gaspreis sinkt unter 50 Euro

Amsterdam. Der Großhandelspreis für Gas in Europa ist auf den niedrigsten Stand seit September 2021 gesunken. Der als Referenz geltende Terminkontrakt TTF an der Energiebörse in den Niederlanden fiel am Freitag auf unter 50 Euro pro Megawattstunde. Am 7. März 2022 hatte der TTF seinen bisherigen Höchststand von 345 Euro pro Megawattstunde erreicht, Ende August lag er mit 342 Euro fast genauso hoch. Seitdem ist er im freien Fall. Am Mittwoch trat in der EU ein irrelevanter Gaspreisdeckel in Kraft, ab einem Preis von 180 Euro kann unter Voraussetzungen ins Marktgeschehen eingegriffen werden. (AFP/jW)