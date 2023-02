Pjöngjang reagiert scharf auf Militärmanöver

Pjöngjang. Die Demokratische Volksrepublik Korea (DVRK) hat mit einer »beispiellosen« Reaktion auf eine geplante gemeinsame Militärübung der USA und Südkoreas gedroht. Sollten die beiden Verbündeten die Übung wie geplant abhalten, werde Pjöngjang mit »starken und beispiellosen Gegenmaßnahmen« reagieren, teilte das nordkoreanische Außenministerium am Freitag mit. Die USA und Südkorea wollen bei den militärischen Planspielen in der kommenden Woche ihre Reaktion auf einen Atomwaffeneinsatz durch Pjöngjang üben. Die regelmäßigen Militärübungen der beiden Länder werden von der DVRK scharf verurteilt. Das Außenministerium in Pjöngjang bezeichnete die für dieses Jahr geplanten Manöver am Freitag »als Vorbereitungen für einen Angriffskrieg«. (AFP/jW)