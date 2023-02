EU-Hilfslieferung erreicht Nordwestsyrien

Brüssel. Nach den verheerenden Erdbeben sind erste EU-Hilfen in Syrien eingetroffen. »Mehrere Flugzeuge aus Rumänien sind bereits in Beirut und Gaziantep angekommen, und die ersten Lieferungen nach Syrien haben bereits stattgefunden«, teilte die EU-Kommission am Freitag mit. Die Hilfe, darunter vor allem Sachleistungen wie Betten oder Unterkünfte, werde über die beiden Knotenpunkte koordiniert und in den Nordwesten Syriens geschickt, der nicht von der Regierung kontrolliert wird. Damit setzt Brüssel die Linie fort, soweit es Syrien betrifft, nur Gebiete unter Kontrolle dschihadistischer Gruppen zu unterstützen, ohne Zusammenarbeit mit der Regierung. Das wird von Damaskus als Angriff auf die Souveränität des Landes gewertet. (dpa/jW)