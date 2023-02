Kiew ruft Zivilisten in Bachmut zu Flucht auf

Kiew. Die Regierung in Kiew hat angesichts der schweren Kämpfe in der Stadt Bachmut in der Oblast Donezk alle dort noch ausharrenden Zivilisten zur Flucht aufgerufen. »Wenn Sie zurechnungsfähige, gesetzestreue und patriotische Bürger sind, sollten Sie sofort die Stadt verlassen«, appellierte Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk am Freitag. Ihren Angaben zufolge sind noch gut 6.000 Zivilisten in der Stadt mit einst 70.000 Einwohnern. Immer wieder wird spekuliert, ein geordneter Rückzug der Ukrainer könne bevorstehen. (dpa/jW)