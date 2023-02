Beijing: Erfolg bei Covid-Strategiewechsel

Beijing. Das Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas hat einen »entscheidenden Sieg« beim Strategiewechsel gegen das Coronavirus vermeldet. Das gab man am Freitag nach einem Treffen des Ständigen Ausschusses des Politbüros bekannt. Seit November habe China in relativ kurzer Zeit »einen reibungslosen Übergang« vollzogen. Mehr als 200 Millionen Infizierte hätten medizinische Dienste in Anspruch genommen, knapp 800.000 ernste Fälle seien angemessen behandelt worden, hieß es nach chinesischen Medien in der Erklärung. Die Covid-19-Sterblichkeitsrate sei »die niedrigste in der Welt« geblieben. (dpa/jW)