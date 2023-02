Schottland: Nachfolge für Sturgeon bis 27. März

Edinburgh. Die Nachfolge von Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon soll spätestens am 27. März feststehen. Vizeregierungschef John Swinney schloss eine Bewerbung aus. Hingegen wird erwartet, dass Gesundheitsminister Humza Yousaf kandidieren wird, wie der Herald am Freitag berichtete. Zudem wird damit gerechnet, dass Finanzministerin Kate Forbes ins Rennen geht, auch Verfassungsminister Angus Robertson soll eine Bewerbung erwägen. Bis zum 24. Februar können Kandidaten nominiert werden, wie Sturgeons Schottische Nationalpartei (SNP) am Donnerstag abend mitteilte. (dpa/jW)