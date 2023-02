Gewerkschafterin aus Tunesien ausgewiesen

Tunis. Der tunesische Präsident Kaïs Saïed hat inmitten von landesweiten Protesten die Generalsekretärin des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) ausweisen lassen und zur unerwünschten Person erklärt. Die Funktionärin Esther Lynch habe bei einer von Gewerkschaftern organisierten Demonstration »Kommentare abgegeben, die eine eklatante Einmischung in die internen Angelegenheiten Tunesiens darstellen«, teilte das Präsidialamt am Sonnabend mit. Lynch hatte zuvor an einer Versammlung des tunesischen Gewerkschaftsbundes UGTT teilgenommen, bei der es um die Folgen einer schweren Wirtschaftskrise ging. Gefordert wurde aber auch die Freilassung des zuvor inhaftierten Gewerkschaftsführers Anis Kaabi. Lynch rief die Regierung dazu auf, mit der UGTT zu verhandeln. (AFP/jW)