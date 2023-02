Russland steigert Produktion von Hyperschallraketen

Moskau. Die russische Rüstungsindustrie erhöht die Produktion von Hyperschallraketen des Typs »Kinschal«. Dies erklärte der Chef der russischen Rüstungsholding Rostech, Sergej Tschemesow, am Sonnabend im russischen Fernsehen. Nach seinen Angaben hat Russland in allen Bereichen der Rüstungswirtschaft die Produktion enorm hochgefahren. »In einigen Fällen auf das 50fache«, sagte Tschemesow. Ihm zufolge haben speziell die Munitionsfabriken ihren Ausstoß deutlich erhöht. Bis Jahresende werde Russland 300 neue Kampfhubschrauber produzieren, so Tschemesow. (dpa/jW)