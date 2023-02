Israel: Zehntausende gegen »Justizreform«

Tel Aviv. Mehr als 100.000 Menschen sind nach Angaben der Veranstalter am siebten Sonnabend in Folge gegen die geplante »Justizreform« in Israel auf die Straßen gegangen. Die Protestierenden schwenkten israelische Flaggen, auf Schildern war unter anderem »Israel darf keine Diktatur werden« zu lesen oder Appelle wie »Biden, Macron – helft uns«. Die Proteste, die neben Tel Aviv auch in Städten wie Jerusalem, Haifa und Beerscheba stattfanden, richten sich gegen Pläne der rechtsreligiösen Regierung, das Justizsystem im Land gezielt zu schwächen. Für diesen Montag sind erneut Streiks und eine Großdemonstration in Jerusalem geplant. (dpa/jW)