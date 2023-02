Libanesisches Pfund auf Rekordtief

Beirut. Die libanesische Währung ist weiter im freien Fall und erreichte am Dienstag ein Rekordtief: 70.000 libanesische Pfund für einen US-Dollar. Vor Beginn der Krise 2019 war die Summe noch an die 50 US-Dollar wert. Laut Vereinten Nationen sind inzwischen drei Viertel der Bevölkerung des Landes von Armut betroffen. Wegen eines Devisenmangels sind Abhebungen bei den Banken nur noch begrenzt erlaubt, viele kommen nicht an Dollar-Ersparnisse heran. Die Wirtschaftskrise geht mit einer politischen einher. Die nur noch geschäftsführende Regierung von Nadschib Mikati ist eingeschränkt handlungsfähig. (AFP/jW)