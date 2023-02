Syrien: UN-Delegation in Erdbebengebiet

Sarmada. Nach dem Erdbeben in Syrien und in der Türkei vor gut einer Woche ist die erste UN-Delegation in dem von dschihadistischen Milizen mit Unterstützung Ankaras kontrollierten Katastrophengebiet im Nordwesten Syriens eingetroffen. Die UN-Vertreter hätten »heute morgen von der türkischen Seite aus den Grenzübergang überquert«, sagte der Direktor des Welternährungsprogramms für Syrien, Kenn Crossley, am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Es handele sich primär um eine Bewertungsmission, die die Bedürfnisse in der hart getroffenen Region evaluieren soll, sagte Crossley. (AFP/jW)