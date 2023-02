WHO: Erdbeben schlimmste Naturkatastrophe in Europa

Genf. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat das Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet als schwerste Naturkatastrophe in Europa seit einem Jahrhundert eingestuft. »Wir sind Zeugen der schlimmsten Naturkatastrophe in der WHO-Europa-Region seit einem Jahrhundert«, sagte der Regionaldirektor der Organisation für Europa, Hans Kluge, am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Zur WHO-Region Europa gehören 53 Länder, darunter die Türkei sowie einige zentralasiatische Länder. Kluge hob hervor, dass das ganze Ausmaß der Schäden in der Erdbebenregion noch gar nicht feststehe. Die Weltgesundheitsorganisation geht mittlerweile davon aus, dass 26 Millionen Menschen in der Türkei und in Syrien von der Katastrophe betroffen sein könnten, darunter etwa fünf Millionen Menschen, die ohnehin als besonders schutzbedürftig gelten. (AFP/jW)