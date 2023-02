Zypern: Konservativer neuer Präsident

Nikosia. Aus der Präsidentenwahl in Zypern ist der frühere Außenminister Nikos Christodoulidis als Sieger hervorgegangen. Bei der Stichwahl am Sonntag erhielt der konservative Politiker 51,9 Prozent der Stimmen, wie aus dem offiziellen Ergebnis hervorgeht. Der linke Politiker Andreas Mavrogiannis, ebenfalls ein Diplomat, kam auf 48,1 Prozent. Der amtierende Präsident Nikos Anastasiades durfte nicht mehr antreten. Christodoulidis will sich als Staatschef nach eigenen Worten um den Neustart der Verhandlungen mit der von der Türkei besetzten »Republik Nordzypern« kümmern. (Reuters/dpa/jW)