Ausnahmezustand in Neuseeland wegen Sturm

Wellington. Ein Tropensturm hat zu Stromausfällen in Zehntausenden Haushalten in Neuseeland geführt. Bei starkem Wind mit Böen von bis zu 140 Kilometern pro Stunde und heftigen Regenfällen stürzten Bäume um, zahlreiche Straßen und Häuser wurden beschädigt. In fünf Regionen der neuseeländischen Nordinsel wurde am Montag der Ausnahmezustand ausgerufen, betroffen waren fast ein Drittel der insgesamt 5,1 Millionen Neuseeländer. (AFP/jW)