Recklinghausen. In Nordrhein-Westfalen haben Unbekannte einen Brandanschlag auf Hilfsgüter für Erdbebenopfer in der Türkei verübt. Die Täter zündeten mehrere auf einem Supermarktgelände gelagerte Materialien an, wie die Polizei in Recklinghausen am Montag mitteilte. Dabei handelte es sich um Bekleidung, Lebensmittel und Tiernahrung. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Der Staatsschutz ermittelt. Der Polizei liegen demnach Videoaufnahmen von der Tat vom Sonntag in Marl vor. Ermittelt werde gegen zwei Tatverdächtige. Einer soll eine türkische Flagge von einer Wand gerissen und verbrannt haben. (AFP/jW)