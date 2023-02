Notaufnahmen: Kommission legt »Reformplan« vor

Berlin. Eine vom Bundesgesundheitsministerium eingesetzte Expertenkommission hat am Montag Vorschläge vorgelegt, um die Kliniken zu entlasten und eine funktionierende Notfall- und Akutversorgung rund um die Uhr sicherzustellen. Im Zentrum stehen der Aufbau eines neuen Leitsystems für Notrufe und die Einrichtung sogenannter integrierter Notfallzentren an mehr als 400 Krankenhäusern. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) begrüßte die Vorschläge als »gute Grundlage« für eine »Reform«. Die Notaufnahmen in den deutschen Krankenhäusern arbeiten vielerorts am Limit. Grund dafür ist der Personalmangel aufgrund der verordneten Kürzungspolitik. (AFP/jW)