NATO macht Druck bei Waffenlieferungen

Brüssel. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat die Bündnisstaaten erneut eindringlich zu mehr Tempo bei der Lieferung von Waffen und Munition an die Ukraine aufgerufen. »Es ist klar, dass wir in einem Logistikrennen sind«, sagte er am Montag in Brüssel kurz vor einem Verteidigungsministertreffen an diesem Dienstag. Weitere Munition, Treibstoff und Ersatzteile müssten die Ukraine erreichen, bevor Russland wieder die Initiative auf dem Schlachtfeld ergreifen könne. Mit Blick auf die Lage im Bündnis räumte Stoltenberg ein, dass Waffenlieferungen an die Ukraine Probleme verursachen. Der enorme Munitionsverbrauch in der Ukraine dezimiere die Bestände innerhalb des Kriegsbündnisses, weil er deutlich höher sei als die Produktionsrate, so der Norweger. Ziel müsse sein, die Produktion möglichst schnell hochzufahren. (dpa/jW)